Anche in Sardegna è tempo di saldi. Ogni famiglia spenderà in media 213 euro

Oristano

La stagione degli sconti estivi partirà domani

Al via domani, giovedì 6 luglio, in Sardegna i saldi estivi. La durata della stagione degli sconti sarà di 60 giorni.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia in Italia spenderà in media 213 euro – pari a 95 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro.

Sul sito Confcommercio.it è disponibile una pratica guida agli acquisti .

I commercianti sono tenuti a indicare il prezzo pieno di vendita, lo sconto e il prezzo finale. I negozianti devono inoltre accettare i pagamenti con le carte di credito, debito e bancomat.

Importante è la stagionalità dei capi proposti in saldo. Per quanto riguarda i prodotti danneggiati o non conformi, il negoziante è tenuto a riparare o sostituire il capo. Nel caso ciò risulti impossibile, è prevista la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore, però, è tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto

Mercoledì, 5 luglio 2023