Ollastra

Prosegue nell’Oristanese la mobilitazione a favore della popolazione in fuga dalla guerra



Prosegue la mobilitazione in provincia di Oristano a favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra di invasione delle forze armate russe. Dopo Terralba, San Nicolò d’Arcidano e Laconi e le diverse iniziative che stanno prendendo corpo per raccogliere materiale sanitario da inviare in Ucraina, non fa mancare il suo aiuto anche il Comune di Ollastra.

Il sindaco Osvaldo Congiu ha deciso di raccogliere le adesioni dei cittadini e delle associazioni che sono disponibili ad ospitare profughi, seguendo le indicazioni del Consolato onorario per la Sardegna, con sede a Cagliari.

Per manifestare la propria disponibilità, il Comune di Ollastra invita dunque i propri cittadini a scrivere a una delle caselle Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando nome, cognome, numero di telefono e il tipo di accoglienza che si intende offrire.

Emergenza in Ucraina. Il Consolato onorario in Sardegna informa che per gestire l’emergenza in atto è stata istituita l’unità di crisi, avviando una raccolta di donazioni economiche e di beni di prima necessità in favore del popolo ucraino.

Ai fini di garantire durante il periodo d’emergenza la cooperazione con le autorità regionali amministrative e sanitarie, tutti i comuni, le associazioni e privati sono stati invitati a registrare i cittadini ucraini in ingresso nel territorio regionale presso il Consolato onorario della Sardegna, con sede in Cagliari. Per gestire e coordinare le molteplici azioni in corso e censire tutte le attività, si chiede a chiunque voglia collaborare di rivolgersi ai seguenti contatti: per telefono al 334.3607104 o via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La gestione delle donazioni economiche sarà gestita esclusivamente dal Consolato e saranno finalizzate solamente agli aiuti diretti. Per donare: Associazione Ucraina in Sardegna, Iban IT29E0839960280000000126051. Per eventuali informazioni utili e aggiornamenti in tempo reali è possibile consultare il sito www.consolatoucrainasardegna.it.