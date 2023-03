Anche il Comitato provinciale insieme alla comunità di Samugheo per il diritto alla salute

Oristano

Adesione alla manifestazione di venerdì: “Invitiamo tutti a partecipare”

Anche il Comitato per il Diritto alla salute della Provincia di Oristano aderisce alla manifestazione di venerdì prossimo, 17 marzo, promossa da SOS Samugheo e SOS Barbagia Mandrolisai, che dal centro abitato del paese arriverà davanti agli uffici Asl di via Carducci.

Il punto di incontro è alle 10 nel parcheggio dell’Inail in via Mattei.

“Invitiamo gli aderenti ai comitati e la popolazione a partecipare”, si legge in una nota diffusa dal Comitato, che ancora una volta denuncia l’emergenza sanitaria in Provincia e in tutta la Sardegna “a causa della mancanza di personale sanitario nelle strutture ospedaliere, nelle cure primarie e di medicina territoriale, con carenze gravissime nella maggior parte dei comuni”.

“Nell’isola oltre 430.000 abitanti sono senza medico di famiglia, oltre un quarto della popolazione sarda non ha accesso alle cure”, si legge ancora nella nota. “Nella provincia di Oristano oltre 50.000 persone sono senza medico di base e non hanno accesso al SSN”.

Il Comitato chiede a tutti i sindaci e consigli comunali di dichiarare lo stato di emergenza, dedicare una seduta straordinaria del consiglio comunale per la discussione ed eventuale approvazione manifesto di intenti in difesa della sanità pubblica, già inviato via PEC a tutti i Comuni della Sardegna dal Coordinamento regionale.

“Decine di comuni hanno deliberato in tal senso”, rende noto il Comitato, “altri si apprestano a farlo. Molti comuni stanno dichiarando lo stato di emergenza sanitaria per mancanza di medici”.

Martedì, 14 marzo 2023