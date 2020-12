Anche il Cabudanne de sos poetas di Seneghe beffato nella corsa ai fondi

C’è purtroppo anche il “Cabudanne de sos poetas” nella lunga lista degli eventi che non parteciperanno alla suddivisione dei contributi dell’Assessorato regionale al Turismo. La storica rassegna dedicata alla poesia che da diciassette anni si svolge a Seneghe anche quest’anno ha rispettato l’appuntamento, nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria. Ma il meccanismo del click day, che ha stabilito la graduatoria in base all’istante in cui è stata presentata la domanda telematica, non ha premiato il Cabudanne.

“La nostra colpa quest’anno è aver consegnato la domanda sei secondi dopo l’apertura”, commentano con amarezza gli organizzatori dell’evento di Seneghe. “I soldi fondi stanziati sono terminati subito, in sei secondi”.

Non usufruiranno dei contribuiti anche altre manifestazioni importanti: da Time in Jazz – per il quale lo stesso Paolo Fresu ha mostrato sui social pubblicamente il suo disaccordo – a Dromos Festival, che tocca anche diversi comuni dell’Oristanese, fino ad altre importanti realtà culturali come Monumenti Aperti, il festival di letteratura Tuttestorie, Sardegna Teatro, Pazza Idea, Karel, Find, Ai confini tra Sardegna e Jazz, Musica sulle Bocche, FestivalScienza.

“Si è trattato di bando a sportello”, spiega Luca Manunza, direttore del ‘Cabudanne de sos poetas’. “Si divideranno i 750 mila euro messi a disposizione dalla Regione con la legge 7 – una somma tra l’altro inferiore a quella degli anni precedenti – solo 22 soggetti su 164, e solo perchè sono stati più veloci di noi o di altri. In sostanza è passato chi ha depositato per prima, con un click appunto, la domanda in ordine, senza che sia stata fatta alcuna valutazione di merito, o se i festival e le proposte presentate si siano svolte in presenza o meno, e così via”.

“Noi quest’anno avevamo chiesto circa 10mila euro, a compensazione delle prestazioni offerte gratuitamente dai vari operatori culturali e relatori che hanno partecipato all’edizione di quest’anno del Cabudanne”, spiega sempre Manunza. “Se anche fossimo stati un po’ più veloci e avessimo ottenuto questi soldi, avremmo comunque espresso il nostro disappunto e rammarico per le modalità in cui è stato posto questo bando. Non si trattano così gli operatori culturali e tutto quello che c’è dietro la macchina organizzativa di un festival. Eventi tra l’altro che portano un considerevole indotto turistico ed economico. Mi viene da pensare che la Regione Sardegna sia diventata al pari di un bancomat con fondi limitati: vince chi preleva prima”.

Nei prossimi giorni si riunirà in video conferenza il Coordinamento Unito Spettacolo Sardegna, che vedrà la partecipazione di varie associazioni e organizzazioni di festival. “Insieme”, conclude Luca Manunza, “si cercherà di capire come muoversi. Comunque ci mostreremo uniti nell’esprimere il nostro disaccordo per una legge che non agevola o supporta il settore spettacolo e cultura isolano ma anzi lo mortifica, specie in un periodo difficile come questo”.

Sabato, 5 dicembre 2020

