Anche gli studenti di Muravera alla manifestazione contro la chiusura del ponte a Villaputzu

È in programma per domani mattina l’incontro e a seguire un consiglio comunale urgente e straordinario per discutere della situazione del ponte di ferro, sbarrato improvvisamente, dopo poche ore di preavviso, per motivi di sicurezza. Una decisione necessaria e non contestabile ma ciò che fa insorgere la popolazione è il fatto che non sia stata disposta una strada alternativa. Le segnalazioni da parte dell’amministrazione comunale guidata da Sandro Porcu si sono susseguite per mesi, oggi il dramma dell’isolamento che mette in ginocchio l’intero territorio.

Il programma della giornata di domani prevede l’incontro dei partecipanti da Villaputzu presso il Municipio in via Leonardo da Vinci alle ore 11:30, “insieme ci si sposterà in corteo verso il ponte dove alle 14:30 si svolgerà il consiglio.

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini del Sarrabus, le istituzioni, le scuole, le associazioni, contiamo in una massiva partecipazione per rimarcare, uniti, gli enormi disagi e i danni, economici e sociali, che la chiusura del ponte senza una valida alternativa causerà alle nostre comunità”. “Facciamo sentire la nostra voce” è l’appello del sindaco.