Anche gli infermieri oristanesi protestano a Nuoro, dalla “periferia della Sanità pubblica”

Nuoro

“Attacco alle pensioni e giovani scoraggiati dagli stipendi bassi”, spiega il NurSind

Anche una delegazione di infermieri di Oristano che aderiscono al NurSind ha partecipato questa mattina alla manifestazione regionale davanti all’ospedale “San Francesco” di Nuoro. “Abbiamo scelto una città periferica rispetto al primo e secondo polo sanitario sardo”, hanno spiegato i dirigenti del sindacato, “per dare un segnale forte contro i disagi che si stanno vivendo negli ospedali in Sardegna, soprattutto in quelli più decentrati”.

”Complessivamente da tutta la Sardegna siamo circa 200“, segnala una sindacalista. “Da Oristano una trentina, perche molti di noi sono stati precettati per garantire i servizi essenziali”.

La manifestazione di protesta degli operatori delle professioni sanitarie è stata indetta per contestare la penalizzazione subita dal personale sanitario prossimo al pensionamento a causa delle modifiche della percentuale di rendimento pensionistico previste nella legge di bilancio. “Ma oltre a questo è evidente la profonda crisi nel mercato del lavoro nazionale e internazionale che ha colpito la professione infermieristica”, ha aggiunto il coordinatore regionale di NurSind, Fabrizio Anedda, “sia per la carenza di infermieri più volte denunciata, sia per la scarsa attrattività della professione per i giovani, determinata dagli stipendi bassi e carichi di lavoro elevati”.

“Non è un caso che le iscrizioni alla facoltà di infermieristica subisce una costante e

progressiva riduzione”, fa notare il sindacato. “Se non si agirà concretamente, a partire dalla finalizzazione dei finanziamenti in legge di bilancio verso questa professione, temiamo che la carenza infermieristica porti allo smantellamento del servizio pubblico a favore di una sanità sempre più privata”.

Venerdì, 19 novembre 2023