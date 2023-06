Anche due donne nel gruppo di algerini sbarcati sulle coste sarde nella notte

Sant’Anna Arresi

Ora sono in un centro di accoglienza, dopo l’intervento dei carabinieri

Un gruppo di immigrati algerini è stato intercettato la scorsa notte lungo la costa di Porto Pino dai carabinieri di Carbonia e Sant’Antioco, dopo una segnalazione ricevuta dalla cenrale operativa.

Nel gruppo 29 uomini e due donne. Tutti sono in buone condizioni di salute. Erano sbarcati da poco, ma l’imbarcazione con la quale erano arrivati a terra non è stata trovara, per il momento.

Dopo i controlli preliminari, gli immigrati sono stati accompagnati al centro di accoglienza di Monastir con un mezzo della ditta convenzionata con la Prefettura di Cagliari. La scorta è stata garantita dai carabinieri della Compagnia di Carbonia.

Lunedì 12 giugno 2023