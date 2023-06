Anche dall’Oristanese a Cagliari per la sanità pubblica: “Basta progetti, è ora di soluzioni”

Cagliari

Cittadini e rappresentanti delle istituzioni in marcia al fianco dei Comitati per la salute

In tantissimi sono accorsi stamattina da tutto l’Oristanese per manifestare in difesa del diritto per la salute, con il corteo organizzato dal coordinamento dei Comitati regionali in difesa della sanità pubblica: esponenti politici del territorio, cittadini e associazioni si sono incontrati a Cagliari per chiedere soluzioni concrete alla Regione.

La lunga marcia è partita alle 9,30 da piazza dei Centomila in direzione della piazza che ricorda i Caduti della Moby Prince, nei pressi del palazzo del Consiglio regionale, dove si sono susseguiti numerosi interventi dei comitati.

“Chiediamo all’assessore Carlo Doria di passare dalla propaganda ai fatti. Basta parole e chiacchiere”, hanno detto i rappresentanti del Comitato per la salute della provincia di Oristano. “Vogliamo delle risposte chiare. Per esempio: che succederà a fine mese al reparto di Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano? Dove sono i 75 anestesisti vincitori del concorso che avrebbero dovuto essere assunti?”.

Il problema non si limita al territorio dell’Oristanese. “Si continua a pensare di costruire nuovi ospedali, ma devono capire che non c’è tempo. Ci vorrebbero anni per avere delle strutture pronte”, è stato detto ancora alla manifestazione. “Attualmente sono stati stanziati milioni per il Brotzu di Cagliari, che fino a ieri era un’eccellenza, ma rimangono fermi con il pericolo che l’ospedale chiuda?”

“Chiudi gli ospedali per farne dei nuovi, che senso ha? Serve solo a dare del lavoro ai progettisti, vista la carenza cronica di personale medico? In Italia si continua a spendere milioni per progetti mai andati in porto e ciò che si ha cade a pezzi. Basti pensare al ponte di Messina”, hanno fatto notare i manifestanti. “Chiediamo che si inizi a lavorare su ciò che già si ha, smettendo di fantasticare su progetti irrealizzabili”.

Tanta soddisfazione per la grande partecipazione: hanno risposto all’appello anche tanti sindaci e associazioni, tra le quali una delegazione dell’associazione Le Belle Donne. “I partecipanti dalla provincia di Oristano sono più numerosi. Abbiamo riempito un pullman da 50 poi e poi in tanti sono venuti autonomamente”, dicono dal Comitato. “Anche la presenza del sindacato di Medicina generale è un bel segnale, nonostante l’assenza del sindacato ospedalieri. Grandi assenti anche i cittadini di Cagliari e l’hinterland: i loro ospedali forse li fanno sentire tranquilli, ma continuando di questo passo lo smantellamento della sanità pubblica non potrà che arrivare anche a loro”.