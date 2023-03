Anche dall’Alta Marmilla a Oristano per rivendicare il diritto alla salute

Oristano

Nuove adesioni alla manifestazione che venerdì partirà da Samugheo

Anche dalla Marmilla manifestanti a Oristano per rivendicare il diritto alla salute. Il gruppo “Presente Futuro della Sanità territoriale in Alta Marmilla” ha annunciato l’adesione alla manifestazione in programma venerdì prossimo 17 marzo, a Oristano.

A promuovere l’iniziativa sono i gruppi Sos Samugheo e Sos Barbagia Mandrolisai. E proprio da Samugheo i manifestanti punteranno verso il capoluogo provinciale, diretti in via Carducci, dove hanno sede gli uffici dell’Asl.

Il punto di incontro a Oristano per il gruppo che arriverà dalla Marmilla è alle 10 in via Mattei, davanti all’Inail.

In una nota diffusa da Presente Futuro della Sanità territoriale in Alta Marmilla, la popolazione è invitata a manifestare per “denunciare le problematiche ormai evidenti che il nostro territorio vive per le cure primarie e di medicina territoriale”.

Nei giorni scorsi avevano aderito alla manifestazione il Comitato provinciale per il diritto alla salute e diverse sigle sindacali.

Il corteo partirà da Samugheo alle 8.30. Il punto di ritrovo (alle 8) sarà la rotonda per Atzara e Busachi. Una volta a Oristano, i partecipanti lasceranno i mezzi in via Emilio Lussu e da qui partirà un corteo a piedi.

Intanto, l’assessore regionale della Sanità Carlo Doria ha parlato della necessità economici di incentivi per i medici di base che scelgono sedi disagiate. L’esponente della Giunta ha inoltre individuato anche possibili soluzioni per il rilancio dell’ospedale San Martino . Domani – giovedì 16 marzo – Doria sarà a Oristano: parteciperà a una seduta straordinaria del Consiglio comunale cittadino sul tema sanità.

