Da qui l’esigenza di finanziare da subito la progettazione degli interventi, che al momento non hanno una dotazione finanziaria per consentire l’avvio e lo sviluppo della progettazione, compresa l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla-osta previsti dalle norme. Le risorse programmate serviranno a coprire le spese per lo studio e la progettazione di una serie di interventi di riqualificazione delle opere già esistenti.

“Oltre alla necessità di riqualificare alcune infrastrutture idrauliche del sistema regionale”, ha spiegato l’assessore Aldo Salaris, “non si può più trascurare il fatto che il fabbisogno energetico dell’Ente Acque della Sardegna, che deve fornire l’acqua in pressione al settore agricolo e agli usi civile e industriale, registra annualmente un deficit energetico rilevante. Per questo, intervenire con investimenti su nuove opere e su quelle esistenti risulta strategico e utile nei periodi di siccità”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a