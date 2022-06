Roma

Il segretario provinciale Andrea Sanna: “Il Governo si apra ai più deboli”

Roma si colora del rosso Cgil. Lavoratori, pensionati e studenti si sono raccolti in piazza del Popolo con la Confederazione Generale Italiana del Lavoro per chiedere pace, lavoro, giustizia sociale e democrazia. Oltre 300 manifestanti sono arrivati dalla Sardegna, una ventina dall’Oristanese, in rappresentanza di tutte le categorie.

La giornata di protesta nazionale è stata preparata da tante manifestazioni territoriali, come quella andata in scena lo scorso 9 giugno a Oristano, in piazza Corrias.

“Oggi facciamo il punto sulle richieste che portiamo all’attenzione del Governo”, ha detto da Roma il segretario provinciale della Cgil, Andrea Sanna. “Siamo di fronte a una bomba sociale: se non viene messa subito in sicurezza, la situazione non sarà più sostenibile”.

“Al Governo”, ha proseguito Sanna, “chiediamo di aprirsi alla parte più debole della popolazione”.

La manifestazione di piazza del Popolo si chiuderà in tarda mattinata con l’intervento del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

La Cgil chiede in primis lo stop della guerra in Ucraina e l’apertura di un’azione diplomatica che veda l’Europa protagonista. Senza dimenticare il mondo del lavoro e la precarietà, situazione che interessa in particolare giovani e donne: per loro la Cgil sollecita un piano straordinario di assunzioni.

Tra i grandi temi in agenda ci sono poi la giustizia sociale e la democrazia, partendo dalla sanità e arrivando alla certezza della presenza sul territorio di servizi chiave come gli uffici di Inps e Inail.