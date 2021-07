Anche Copagri lancia una raccolta fondi per aiutare gli agricoltori del Montiferru e della Planargia

Cagliari

L’iniziativa è stata annunciata dal presidente nazionale Verrascina e da quello regionale Putzolu

Copagri ha annunciato l’avvio di una raccolta fondi per sostenere concretamente i tanti agricoltori che hanno letteralmente visto andare in fumo il loro lavoro a causa degli incendi che hanno colpito in particolare il Montiferru e la Planargia.

“Mentre in Sardegna prosegue la drammatica conta dei danni causati dalle fiamme, che hanno distrutto oltre ventimila ettari di terreni, danneggiando sensibilmente abitazioni e infrastrutture e radendo al suolo centinaia di aziende agricole, arrecando al contempo ingenti danni ecosistemici ed economici”, scrive il presidente della Confederazione produttori agricoli – Copagri Franco Verrascina, “prosegue il lavoro per tutelare quel poco che resta della biodiversità dell’Oristanese, zona conosciuta per la sua ricca fauna selvatica e per la corposa macchia mediterranea”.

“Nel frattempo, la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo contro ignoti e si cominciano a profilare stime più dettagliate dei danni, che sembrano aggirarsi intorno al miliardo di euro, anche se bisognerà ancora attendere per avere un quadro più preciso della situazione; a questa drammatica stima”, prosegue Verrascina, “va poi aggiunto l’incalcolabile danno in termini ecosistemici, che ricadrà sull’economia e sul primario dell’isola, e il rischio idrogeologico derivante dalla scomparsa della vegetazione”.

Il presidente della Copagri ha anche lodato l’encomiabile macchina della solidarietà messa prontamente in moto da tantissimi cittadini e in particolare dagli agricoltori, che si sono immediatamente attivati per donare foraggio agli allevatori che hanno perso tutto.

“Come associazione di rappresentanza dei produttori agricoli”, interviene poi il presidente della Copagri Sardegna Mario Putzolu, “ci siamo attivati da subito per seguire costantemente l’evolversi della situazione e per offrire piena e totale collaborazione, mettendo a disposizione tutti i nostri uffici regionali e territoriali; ora vogliamo dare una concreta mano a tutti gli agricoltori e gli allevatori colpiti e per tale ragione abbiamo attivato già dalla giornata di ieri una raccolta fondi destinata ad interventi emergenziali a favore delle aziende agro-zootecniche interessate dal devastante incendio di Montiferru/Planargia”.

“Invitiamo pertanto tutti i nostri associati, e tutti coloro i quali volessero contribuire, a effettuare un versamento sul conto corrente appositamente dedicato, utilizzando l’Iban IT25K0101517400000070770859 e inserendo come causale Contributo volontario ad aziende danneggiate incendio Montiferru Planargia”, rende noto Putzolu, informando che il ricavato sarà interamente dedicato alle attività di ricostruzione delle imprese colpite, con il coinvolgimento delle istituzioni.

Nei giorni scorsi Putzolu aveva evidenziato la necessità di programmare nuova strategia regionale per il contrasto dell’incendio boschivo. “Deve essere aperto un dibattito in Sardegna”, aveva scritto il presidente regionale della Copagri, “constatando una volta di più che il modello di intervento sino a oggi adottato è largamente inadeguato e quando il fuoco arriva a lambire le abitazioni e i centri abitati ci rendiamo conto che le prescrizioni contenute nella Carta de Logu, promulgata da Eleonora d’Arborea, sono drammaticamente attuali”.

“La dotazione di mezzi aerei di spegnimento”, aveva evidenziato Putzolu, è ampiamente insufficiente, i pochi mezzi a disposizione vengono messi a dura prova in caso di concomitanza di una pluralità di incendi, cosi come è avvenuto in questa recente occasione. Oggi ci dobbiamo basare su interventi caritatevoli di Stati amici, quando è nel nostro pieno diritto avere una flotta aerea consistente interamente gestita in Sardegna”.

“La cura e la gestione del bosco, l’accessibilità delle aree e la sua infrastrutturazione, ivi compreso un piano di invasi montani, per fronteggiare fenomeni emergenziali devono diventare questione prioritaria da inserire nel recente dibattito sulle risorse del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza. Il modello della Corsica”, aveva scritto ancora il presidente sardo della Copagri, “è vicino a noi per insegnarcelo e la problematica degli incendi vale per noi quanto il rischio sismico per le aree dell’Italia Centrale e Appenninica. Questo non è il momento delle polemiche tra le forze politiche e sociali bensì quello di agire urgentemente per risollevare le sorti delle popolazioni duramente colpite”.

Giovedì, 29 luglio 2021