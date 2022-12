Oristano

Una nuova certificazione permette ora di selezionare e riciclare gli imballaggi

Non solo imballaggi plastici, metallici in acciaio e alluminio e di vetro. Il Consorzio industriale provinciale oristanese adesso è autorizzato anche a selezionare gli imballaggi di carta e cartone, per il riciclo. Si amplia in questo modo l’offerta di servizi della piattaforma di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate comunali.

La possibilità di svolgere la nuova attività è arrivata il mese scorso, con il superamento dell’audit di verifica effettuato dalla società di certificazione Bureau Veritas, che ha consentito di ampliare il campo di applicazione della certificazione UNI EN ISO 9001 (già posseduta dal Consorzio) anche alla selezione di carta e cartone.

“Il possesso di tale certificazione di qualità è obbligatorio per operare nel settore della selezione degli imballaggi di carta e cartone, dopo l’entrata in vigore, ad agosto 2021, del regolamento del DM Ambiente 188/2020 che, nell’allegato I, definisce i requisiti tecnici per la cessazione di qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006”, spiegano dal Consorzio oristanese.

“La certificazione di qualità acquisita dimostra che le modalità operative adottate dall’impianto del Consorzio rispettano la UNI EN 643, che rappresenta lo standard di qualità europeo per carta e cartone utilizzabili come materia prima nei processi industriali e produttivi”, continuano. “E, quindi, consente di poter attestare il cosiddetto end of waste degli imballaggi di carta e cartone che qualifica gli stessi come materia prima pronta al riutilizzo nelle cartiere per la produzione di nuova carta e poi di nuovi imballaggi, chiudendo perfettamente il processo virtuoso del riciclo di questi materiali”.

