Cagliari

In programma domenica prossima

Ci sono anche Bosa e Sini tra le 17 Città dell’Olio sarde protagoniste della quinta edizione della Camminata tra gli olivi, l’evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in 142 Città italiane.

Domenica prossima (24 ottobre) Berchidda, Bolotana, Bosa, Giba, Gonnosfanadiga, Ilbono, Ittiri, Samatzai, Santadi, Sennori, Serrenti, Siddi, Sini, Sorso, Usini, Ussaramanna e Villamassargia si svolgeranno percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, esperienze di raccolta delle olive per dare nuovo impulso al turismo dell’olio.

Oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione di tutti gli eventi previsti alla presenza per la Regione Sardegna dell’Assessore Enti Locali Quirico Sanna, l’Assessore al Turismo Giovanni Chessa, l’Assessore all’agricoltura Giovanna Murgia e Ferdinando Secchi della Presidenza di Giunta e per le Città dell’Olio Giovanni Antonio Sechi, Vice Presidente e Maura Boi, Coordinatrice regionale delle Città dell’Olio della Sardegna.

Una giornata da vivere immersi nel paesaggio olivicolo con degustazione di olio e visita ai frantoi è in programma a Berchidda, Bolotana, Gonnosfanadiga, Serrenti e Ussaramanna.

L’itinerario prescelto per la Camminata tra gli olivi di Bosa è la Vallata del Temo con percorso lungo le sponde del fiume per raggiungere l’uliveto e a seguire una merenda con assaggi dei prodotti oleari.

A Giba è previsto un viaggio alla scoperta del patrimonio olivicolo del Parco Comunale di Is Muras: una escursione di 4 km per toccare con mano la ruralità dei confini tra i Comuni di Giba e Masainas.

La Camminata di Ilbono si snoderà tra gli ulivi secolari e si concluderà̀ nella casa colonica “Su mangasinu ‘e Perucciu”, un’antica casa colonica usata dagli agricoltori confinanti come ricovero e deposito del prodotto raccolto. A Ittiri, la camminata tra gli oliveti secolari del territorio attraverserà paesaggi suggestivi segnati dal lavoro dei contadini per poi concludersi al frantoio F.lli Delogu per un momento conviviale e di degustazione di prodotti tipici.

A Samatzai la passeggiata è diretta ad uno dei siti archeologici più importanti “Su Nuraxi”, passando per alcuni uliveti di produttori locali che racconteranno la loro terra e il loro olio. Il percorso della Camminata tra gli olivi di Santadi passerà attraverso l’ex strada ferrata, a ridosso della Collina di Pani Loriga, sito d’epoca fenicio/punica ove sono presenti vari olivi secolari. A Sennori la giornata prenderà il via con appuntamento presso l’oliveto comunale dove dopo un breve racconto della storia della raccolta delle olive, fatto da donne che la facevano e che indosseranno la “muzziglia” (una specie di grande tasca che mettevano in vita e nella quale riponevano le olive raccolte), si andrà a visitare l’oliveto di un dei produttori del territorio. L’itinerario della Camminata di Bolotana si snoderà lungo la “Pedralonga” dove è possibile avere una panoramica degli oliveti storici che insistono su terrazzamenti tipici, candidati all’iscrizione al Registro Nazionale dei Paesaggi Storici Rurali. Alla fine del percorso, lungo circa 2 km, sarà possibile visitare la Chiesa di San Francesco e la Chiesa di San Giovanni e fare poi tappa al Parco Cumbentu, dove mangiare all’aperto, degustare olio extra-vergine locale e altri prodotti tipici. Successivamente potrà essere visitare il frantoio del paese. Il percorso si può effettuare anche in mountain bike.

La Camminata di Siddi si svolgerà lungo il percorso dell’antica carrettiera Bia Baressa e Bia Ussaramanna, utilizzata nel passato per il passaggio dei carri e dei lavoratori agricoli, caratteristica perché affiancata da numerosi e splendidi ulivi secolari e a antichi muretti a secco e si sviluppa in un contesto di grande pregio ambientale, archeologico e storico. Sini propone un giro ad anello durante il quale sarà possibile anche ammirare la Chiesa di San Giorgio, i “Contus de Pedra” e alcuni esemplari di olivi secolari. Seguirà una piccola dimostrazione della pratica dell’innesto. Il punto di arrivo sarà il Parco dell’Olivo Millenario riconosciuto “Monumento Naturale” dalla Regione Sardegna. La Camminata tra gli Olivi di Sorso consisterà in un percorso periurbano da fare a piedi oppure in mountain bike, che partendo dalla zona della Fontana della Billellera si snoderà, in parte tra i monumenti della città ed in parte tra gli oliveti che la circondano. Ad Usini, infine, sono previste due visite: al mulino dei primi del ‘900 sito all’interno della vecchia “Corte Diaz” e a quello dell’azienda agricola olearia “Ezza”, dove si terrà una degustazione di pane e olio. Infine, a Villamassargia è previsto un percorso che partendo dal centro abitato, comprende la visita di due siti di interesse storico-naturalistico: il castello medievale di Gioiosa Guardia e l’oliveto storico di S’Ortu Mannu.

“La Camminata tra gli olivi è diventato un evento simbolo di ripartenza ma quest’anno vogliamo che sia anche un’occasione per rappropriarsi del paesaggio olivicolo e promuoverne il recupero e la valorizzazione – commenta Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio – abbiamo il dovere di investire sull’imprenditoria giovanile legata alla terra e sull’agricoltura sociale perché dal recupero degli uliveti abbandonati e dalla loro messa a sistema nell’offerta turistica del territorio, può nascere un’idea di sviluppo delle tante comunità rurali del nostro Paese”.

“La Camminata tra gli Olivi è un appuntamento molto atteso dai cittadini delle Città dell’Olio. Ogni anno cerchiamo di arricchire i percorsi con esperienze ed attività che permettono alle persone di conoscere più da vicino il lavoro di tanti piccoli produttori che amano le nostre terre e che sono i migliori ambasciatori del nostro olio EVO” ha dichiarato Giovanni Antonio Sechi, Vice Presidente delle Città dell’Olio.

“La Camminata tra gli olivi con la sua formula originale, unisce turismo sostenibile e racconto del territorio, celebrando la qualità dell’olio extravergine d’oliva che più di ogni altro prodotto parla della nostra terra ma anche lavoro di chi con passione lo produce – ha dichiarato Maura Boi, Coordinatrice regionale delle Città dell’Olio della Sardegna – aderire ad iniziative come questa è motivo di grande orgoglio per noi”.

Tutti i percorsi su www.camminatatragliolivi.it

Martedì, 19 ottobre 2021