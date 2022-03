Anche a Cabras si raccolgono beni di prima necessità per il popolo ucraino

Cabras L’iniziativa dell’amministrazione comunale che mette a disposizione il centro polivalente di via Tharros A Cabras verrà attivato un punto di raccolta di generi di prima necessità per l’Ucraina e i suoi abitanti, colpiti in queste settimane da una terribile guerra. Prosegue così l’impegno all’insegna della solidarietà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis e della comunità. Dopo l’adesione all’appello della Prefettura per la gestione dell’accoglienza ai profughi presso abitazioni dei privati e strutture ricettive, sabato 12 marzo verrà attivato il punto di raccolta presso il centro polivalente di via Tharros. “Il momento è estremamente delicato”, ha commentato il sindaco Andrea Abis, “occorre mobilitarsi e fare il possibile affinché il peso della drammatica situazione attuale non degeneri a causa della mancanza di generi di prima necessità. Abbiamo apprezzato con soddisfazione l’immediata risposta di chi si sta proponendo per offrire un alloggio ai migranti in fuga dall’Ucraina, adesso è importante fare un ulteriore sforzo per una raccolta mirata di generi di prima necessità”. Il frutto della solidarietà dei cittadini e delle aziende locali che vorranno partecipare verrà devoluto in Ucraina o nei Paesi limitrofi che stanno ospitando un numero consistente di profughi in fuga dal conflitto, oppure potrà essere consegnato ai profughi arrivati in Sardegna, a seconda delle esigenze e delle richieste.

Andrea Abis

Al momento sono richiesti prodotti alimentari non deperibili, specie in scatola e a lunga conservazione, sia per adulti che per bambini. Sono ammessi i prodotti precotti che necessitano dell’aggiunta di acqua per essere consumati. È possibile reperire prodotti per l’igiene personale (dentifricio, spazzolini, bagnoschiuma, sapone, pannolini e assorbenti), medicinali da banco, vestiti in buono stato, coperte, plaid e giocattoli per bambini. “È il momento della cooperazione”, ha aggiunto l’assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Assistenziali, Laura Celletti, “quello in cui si fa rete per sostenere un’emergenza che ci coinvolge tutti. Attraverso l’adesione a queste iniziative intendiamo operare su più fronti, da un lato con una presenza forte nel momento dell’emergenza, assistendo chi ha necessità, dall’altro all’interno della nostra comunità, incrementando lo spirito di collaborazione”.

Laura Celletti

Il punto di raccolta sarà attivo due volte a settimana, il sabato dalle ore 15 alle 18 e il mercoledì dalle 9 alle 13, con possibili oscillazioni di orario che verranno comunicate sui canali istituzionali dell’ente e sui social. Parallelamente anche la dirigenza dell’Istituto comprensivo di Cabras si sta mobilitando perché la raccolta possa avvenire anche nei locali scolastici. Gli studenti potranno reperire generi di prima necessità nei vari istituti, compatibilmente con gli orari di lezione. Resta sempre valida la modalità di donazione economica tramite bonifico bancario. Il Consolato ucraino della Sardegna ha messo a disposizione un Iban intestato all’Associazione Ucraina in Sardegna per riceve i contributi: IT29E0839960280000000126051. Giovedì, 10 marzo 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano