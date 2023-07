Anche a Baradili dalle finestre si vede il mare, con la mostra fotografica di Giulia Sale

Baressa

Giovedì protagonista la musica e sabato a Baressa il teatro

Ancora un fine settimana ricco di appuntamenti nel territorio del Consorzio turistico “Due Giare”. Il mare sarà protagonista della mostra di foto di Giulia Sale dal titolo “Dalla mia finestra si vede il mare. Orli”, visibile nelle vie del paese.

L’esposizione, che rientra nel progetto “Fotografe in Marmilla” del Consorzio Due Giare e dell’associazione “Su Palatu Fotografia”, curata da Ivo Serafino Fenu, sarà presentata giovedì prossimo, 13 luglio, alle 19 nell’ex Montegranatico. Interverranno la sindaca Maria Anna Camedda, il presidente delle Due Giare Lino Zedda, il presidente de Su Palatu Salvatore Ligios, il curatore Ivo Serfino Fenu e la fotografa Giulia Sale.

Proprio il curatore Ivo Serafino Fenu ha detto della mostra “a Baradili non c’è il mare, tuttavia, improvvisamente, a Baradili si vede il mare. Ma che cos’è il mare per il piccolo paese nel cuore della Marmilla e per i suoi pochi, ma tenaci abitanti? Per loro il mare è un altrove, distante, seppur non lontano, perché in un’isola, prima o poi al mare si arriva e il mare diventa destino. È un altrove ineludibile, è la consapevolezza di vivere in un luogo fortemente identitario ma che, tuttavia, ambisce a scavalcare tali confini, definiti entro una condizione esistenziale, individuale, sociale e geografica lontana da quell’altrove: un luogo che non ha il mare ma che chiama il mare. E il mare diventa, inevitabilmente, metafora della vita e attraversarlo un viaggio dagli esiti quanto mai incerti”.

L’esposizione, allestita all’aperto, potrà essere visitata a qualsiasi ora del giorno sino al 30 settembre.