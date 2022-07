Anas: avanzano i lavori sul lotto 4 della Sassari-Olbia - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 27 LUG - Per consentire l'avanzamento degli interventi di realizzazione del lotto 4 della strada statale 729 "Sassari-Olbia", a partire da giovedì 28 luglio saranno in vigore modifiche della configurazione di traffico della strada statale 597 per circa 1 km, tra Oschiri e Berchidda, in provincia di Sassari. Il tratto in questione, compreso tra il km 46,500 e il km 47,600, sarà chiuso al traffico fino al 2 novembre ed il flusso veicolare in entrambe le direzioni sarà deviato sulla strada complanare opportunamente realizzata. I lavori del lotto 4 consistono nella realizzazione di un nuovo tratto di 9,5 km, con il raddoppio della attuale sede stradale costituita dalla SS 597, a partire dalla fine del lotto 3, fino all'inizio del lotto 5, già aperti al traffico. L'investimento complessivo è di 73 milioni di euro. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna