Analisi nella norma, a Santa Caterina di Pittinuri si può nuovamente fare il bagno

Santa Caterina di Pittinuri - Foto di Pino Porcedda

Cuglieri

Domani la revoca dell’ordinanza che stabiliva il divieto in un tratto di mare

È nuovamente possibile la balneazione nelle acque di Santa Caterina di Pittinuri, sul litorale di Cuglieri, interdette con una ordinanza sindacale in un tratto di mare di 179 metri, in località Salamedu, alla foce dell’omonimo Rio, per il superamento dei limiti del parametro “Enterococchi Intestinali”.

Le analisi sulle acque prelevate nei giorni scorsi dall’Arpas hanno confermato il rientro nei limiti del parametro.

“Abbiamo ricevuto i risultati ieri”, spiega il sindaco di Cuglieri, Andrea Loche. “Domani sarà firmata l’ordinanza di revoca, che per motivi puramente tecnici non è stato possibile fare prima”.

Già nel pomeriggio di ieri alcuni agenti della polizia locale hanno provveduto a rimuovere il cartello che indicava il divieto di balneazione e i primi bagnati hanno potuto immergersi in acqua.

Domenica, 25 giugno 2023

