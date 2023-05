Amministrative: Usai con il 70% vola verso la riconferma, ad Assemini la rivincita di Mario Puddu

Il sindaco uscente di Iglesias Mauro Usai, a capo di una coalizione di centrosinistra, vola verso la riconferma al primo turno con circa il 70% dei voti, staccando nettamente l’avversario Beppe Pes che, a capo di una coalizione di area centrodestra, si attesta intorno al 24%. Il resto dei voti finora scrutinati va a Luigi Biggio, che si è presentato con un’unica lista, quella di Fratelli d’Italia. Ottimo il dato dell’affluenza e in controtendenza nazionale, perché è andato al voto il 65% degli aventi diritto contro il 59 della precedente tornata.

Più complicata la situazione ad Assemini, dove intanto meno di un cittadino su due è andato a votare (46%). Un flop si è poi rivelata l’alleanza fra Pd e 5 Stelle a sostegno di Diego Corrias che al momento si contende l’accesso al ballottaggio con Niside Muscas (sostenuta da Lega, FdI e Forza Italia). Mario Puddu, primo sindaco 5 Stelle della Sardegna, che non fu ricandidato per problemi giudiziari poi completamente risolti, è in testa a capo di una coalizione centrista, che ha neutralizzato l’alleanza esperimento fra Pd e 5 Stelle: per lui, una doppia rivincita che potrebbe concludersi con la riconquista della città.