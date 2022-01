Ammazza il figlio di 7 anni e tenta di uccidere anche la moglie a coltellate: arrestato. L’uomo, 40 anni, è stato fermato. Il cadavere del bimbo trovato nell’armadio con un biglietto-confessione. La coppia si stava separando, come rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net. La vicenda è avvenuta a Varese, un vero e proprio dramma di cronaca. Davide Paitone ha nascosto il cadavere del figlioletto Daniele nell’armadio dopo averlo raggiunto con un fendente alla gola. Poi il 40enne, un pregiudicato ai domiciliari, è salito in auto e ha guidato fino a casa dei genitori della moglie, dove ha tentato di aggredire anche lei a coltellate forse usando la stessa arma utilizzata per uccidere il figlio. L’ha ferita in maniera non grave e poi è fuggito. I carabinieri lo hanno rintracciato all’alba di oggi, rivela Quotidiano Nazionale.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a