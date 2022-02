“Ammassati come sardine”: il disagio dei pendolari sul treno Cagliari-Oristano

“Vietato creare assembramenti” eppure in treno “si sta ammassati come sardine”: viaggi da incubo per i pendolari che ogni giorno prendono il treno regionale delle 14,05 che parte da Cagliari per Oristano.

La segnalazione giunge da una lettrice di Casteddu Online che, quotidianamente, “lotta” per conquistare un posto in treno: “Viaggiamo peggio del bestiame, io sono di Serramanna, il treno lo prendo tutti i giorni e, purtroppo, le condizioni sono queste, giornalmente.

Il treno in questione è quello delle 14.05, è una scatola di sardine”.

Sono centinaia i pendolari ammassati sia alla stazione, prima della partenza del convoglio, che sul treno stesso: le immagini parlano chiaro. “Siamo in tanti a usufruire di questo treno, soprattutto studenti e lavoratori, è una brutta situazione comune a tutti”.