(Adnkronos) - "Il Quinto nasce come un'idea di Msd Italia e Lucca Crea. Il progetto riunisce autori e artisti italiani e internazionali con l'obiettivo di affrontare un tema di salute pubblica attraverso una storia originale e un linguaggio visivo accessibile.

Il fumetto permette di coniugare il valore artistico con la divulgazione, portando l'attenzione su un argomento importante e attuale senza rinunciare alla forza narrativa delle immagini. 'Il Quinto' punta così a raggiungere un pubblico ampio, soprattutto tra i più giovani, e a favorire una maggiore conoscenza del virus e delle possibilità di prevenzione". Valerio Amilcare, autore degli sketch del concept iniziale e character designer, racconta la genesi del fumetto presentato a Lucca Comics & Games per sensibilizzare sul Papillomavirus umano (Hpv). Lucca Comics & Games, 'Il Quinto': il fumetto per avvicinare i giovani alla prevenzione dell’Hpv.