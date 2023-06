Amici della Bicicletta, appuntamento a Monserrato con i bambini

Il sindaco Tomaso Locci: “Un evento importante per insegnare ai bimbi ad andare in bicicletta senza le rotelle e per i più grandi un’occasione per imparare qualche tecnica”. Diventato uno dei mezzi più utilizzati per passeggiate all’aria aperta, momenti di svago, allenamento ma anche per sbrigare commissioni e andare a lavoro, la bicicletta è bene saperla guidare con le giuste precauzioni e regole. Per i più piccoli, invece, il primo passo per diventare dei bravi bikers è quello di riporre nelle scatole le rotelline e correre e divertirsi mantenendo l’equilibrio senza alcun ausilio. Con queste finalità l’associazione scende in campo ogni settimana con eventi e laboratori aperti a tutti. “I più piccoli potranno sperimentare l’equilibrio in modo divertente sulla bici a spinta, cioè senza pedali; i più grandi potranno divertirsi a imparare le tecniche più efficaci e sicure nel controllo della bici a pedali, tutti con la partecipazione attiva dei genitori e sotto la guida dei nostri volontari esperti” comunica l’associazione. “Vi aspettiamo dunque a Monserrato domenica 11 giugno nello spazio pubblico fra via Caracalla e via Portobotte dalle ore 17 alle ore 20.

La nostra Associazione metterà a disposizione di bambine e bambini, gratuitamente, un congruo numero di biciclette di varie misure, a spinta e a pedali”.

“Una giornata di educazione alla bicicletta – spiega il sindaco Tomaso Locci – l’associazione si è resa disponibile gratuitamente per insegnare ai bambini a mantenere l’equilibrio sin da piccoli. Si svolgerà domenica sera, una giornata particolare che vede impegnata la squadra del Cagliari a Bari per la conquista della serie A che, speriamo, possa vincere”.