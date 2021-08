Amianto killer nelle scuole: da Oristano la denuncia arriva sino al governo

Roma

Lilliu: in Sardegna 150 gli immobili scolastici dove c’è la fibra d’amianto

Le numerose denunce e istanze avanzate dall’associazione Ex esposti amianto della Sardegna sono state recepite dal Coordinamento nazionale associazioni amianto che ha scritto una lettera al Governo, evidenziando le problematiche relative alla presenza di amianto nelle scuole italiane.

“In Sardegna”, scrive il presidente dell’associazione sarda Giampaolo Lilliu, “gli immobili scolastici con presenza di amianto sono oltre 150. Ricordiamo un triste primato nazionale che vantiamo di avere con una struttura scolastica interamente in amianto, presente a Oristano, attualmente chiusa per rischio strutturale”. Chiaro il riferimento all’ex scuola media Grazia Deledda, in via Santu Lussurgiu.

“La nostra richiesta”, prosegue Lilliu, che è anche componente della commissione ambiente del Coordinamento nazionale” nasce a seguito delle notizie del Governo. È stato dichiarato che a settembre gli studenti inizieranno il nuovo anno scolastico in tutta sicurezza. Si sono però interessati esclusivamente del rischio Covid-19, trascurando il rischio amianto e delle strutture scolastiche con gravi problemi strutturali”.

Timori condivisi ora dal presidente del Coordinamento nazionale associazioni amianto Salvatore Nania che ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi, dell’Economia Daniele Franco, della Salute Roberto Speranza, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e del Lavoro Andrea Orlando. La pubblichiamo di seguito.

Gentilissimo presidente e gentilissimi ministri, seguo con grande interesse le riunioni del Consiglio dei ministri relativamente alle decisioni da assumere per la tutela e l’integrità fisica dei cittadini da voi rappresentati.

Debbo ringraziarvi per il lavoro svolto in questo momento di grande pandemia prendendo nota delle vostre decisioni, anche a volte drastiche che siete costretti ad effettuare. Negli ultimi giorni le vostre decisioni, parlando dei nostri figli e nipoti che dovranno a settembre ritornare a scuola, sono nettamente proiettate a una presenza attiva in aula, decisione estremamente importante, mettendo in risalto lo stato di fatto per la tutela della loro salute e dell’integrità fisica.

Sono ampiamente d’accordo, ma con grande sincerità mi viene da chiedervi e farvi delle domande, sapendo in piena coscienza che nessuno di voi mi risponderà. Vi siete chiesti se, effettivamente applicate le vostre direttive, tutti gli studenti d’Italia siano in sicurezza? Ritenete che dette vostre decisioni in merito al coronavirus siano totalmente protettive per un rientro diretto? Vi siete mai chiesti se esistono ulteriori pericoli per l’incolumità degli studenti? Pensate che sia solo il coronavirus e che basti vaccinare sia gli studenti che gli insegnanti o metterli in relativa distanza per risolvere il problema sicurezza salute?

Voi siete coloro che debbono tutelarci, tutelare sia gli studenti, gli insegnanti che tutti i cittadini, mi rincresce affermare che il vostro operato è molto deficitario e non tutela totalmente la salute. Vi siete dimenticati e non avete mai previsto delle somme per la tutela dell’amianto-virus.

Avete mai preso visione di quanti prodotti in amianto cemento sono presenti sui tetti degli istituti? Quanti sono gli istituti in Italia a rischio delle fibre killer? Non sarebbe importante prima di parlare di sicurezza della salute intervenire e bonificare tutti gli istituti a rischio? Non sarebbe importante bonificare eventuali siti con coperture in amianto cemento adiacenti agli Istituti eliminando i rischi?

Gentilissimi ministri, mi dispiace essere così critico, ma se dobbiamo parlare di salvaguardare la salute sia degli studenti, degli insegnanti, sia dei cittadini, bisogna intervenire con estrema urgenza oltre che sul coronavirus, principalmente sull’amianto-virus il killer della vita.

Mi dispiace avere esternato tutte le mie preoccupazioni reali, ma sono cosciente che solo e soltanto voi potete risolverle, mi affido alla vostra serietà professionale e al senso del dovere nei confronti di tutti coloro che oggi rappresentate.

Lunedì, 9 agosto 2021