Oristano

Pneumologia a Oristano, l’Associazione ex esposti contesta l’Asl



”Scelte scellerate”: così l’Associazione regionale ex esposti amianto definisce il “drastico ridimensionamento del reparto di Pneumologia dell’ospedale ‘San Martino’, che attualmente vede la presenza di un solo pneumologo”.

In una nota firmata dal presidente Giampaolo Lilliu, l’associazione contesta la decisione della Direzione sanitaria della Asl di Oristano di chiudere il settore Spresal – “servizio indispensabile per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti amianto” – e trasferire i medici ad altre Unità sanitarie o ad altri servizi.

Una decisione che “cancella 40 anni di storia legata al diritto della salute dei lavoratori dipendenti delle due fabbriche di produzione dei manufatti in amianto, Sardit e Cema Sarda. Lotte per la tutela dell’ambiente e la difesa del diritto alla salute promosse dai lavoratori oggi ex esposti in collaborazione e con la partecipazione attiva delle precedenti Direzioni sanitarie, che hanno permesso di avere il riconoscimento nazionale da parte del Ministero nella prima conferenza nazionale svoltasi a Roma nel 1997”.

L’Associazione ex esposti amianto chiede che “vengano ripristinati urgentemente i servizi di Pneumologia e della sorveglianza sanitaria da parte dello Spresal, in quanto prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti cittadini”. Chiesto anche un incontro con la Direzione sanitaria per “trovare soluzioni urgenti”.

Lunedì, 12 settembre 2022