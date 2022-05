Cabras

Nuovo appello dall’Associazione ex esposti per le giornate ecologiche promosse da Area Marina e Comune



L’associazione regionale ex esposti amianto non si arrende e chiede ancora una volta la bonifica della spiaggia di Funtana Meiga.

“È importante che si promuovano le giornate ecologiche nelle spiagge del Sinis, come quelle che si sono svolte nelle ultime settimane e ancora si svolgeranno”, commenta il presidente Giampaolo Lilliu, che ricorda però che l’associazione “oltre 10 anni sollecita le istituzioni, gli enti e l’amministrazione comunale di Cabras per la rimozione dei detriti in cemento amianto dall’arenile di Funtana Meiga”.

“Il Comune di Cabras ha ottenuto vari finanziamenti regionali per mettere in sicurezza l’area, con la bonifica totale dell’amianto presente”, denuncia Lilliu, parlando a proposito dell’inizio della stagione estiva come di “un film già visto, con il silenzio assordante delle istituzioni a tutti i livelli”.

Venerdì, 27 maggio 2022

Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.