Ambiente e legalità: a Bosa premiati gli studenti delle scuole locali

Bosa

Il concorso promosso dal Comune, dedicato alla memoria del poliziotto Francesco Pischedda

Si è tenuta a Bosa la premiazione della seconda edizione del concorso di idee sulla legalità “Amiamo il nostro ambiente”, dedicato alla memoria del poliziotto Francesco Pischedda. A promuoverlo è stata l’amministrazione comunale.

Il concorso, rivolto ai giovani studenti delle scuole, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della legalità e del rispetto dell’ambiente e stimolare la loro creatività nel trovare soluzioni concrete per tutelarlo e difenderlo.

La giuria, composta da rappresentanti delle istituzioni, della cultura e della società civile e, in qualità di componenti onorari, dai genitori di Francesco Pischedda, ha valutato con attenzione i numerosi elaborati pervenuti, stabilendo la qualità degli stessi in base alla loro originalità, attualità e capacità di trasmettere un messaggio chiaro e coinvolgente.

Tra i vincitori, sono stati premiati con buoni per l’acquisto di materiale didattico gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ausonio Tanda” Ettore Gulmanelli , Miriam Massidda e Alice Racanelli per la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria di primo grado il premio è andato a Sofia Acca, Chiara Girasole e Fiori Dana, che con disegni e collage hanno denunciato i pericoli della cultura dell’illegalità e dell’abusivismo.

Per l’Istituto superiore Pischedda sono stati premiati i giovani Giulia Marongiu, Cosimo Toro, Stefano Caddeo, Emanuele Madeddu ed Elena Congiu.

La serata di premiazione è stata anche un’occasione per ribadire, alla presenza del questore di Nuoro Alfonso Polverino e della rappresentanza delle forze dell’ordine, l’impegno delle istituzioni e della società civile al rispetto delle regole e della legalità.

Nel suo discorso, il sindaco di Bosa Pier Franco Casula ha sottolineato l’importanza di educare le giovani generazioni alla legalità e alla giustizia per costruire un futuro migliore per tutti.

“II concorso”, ha dichiarato l’assessora alla Pubblica istruzione Paola Pintus, “ha dimostrato ancora una volta che la legalità non è solo un valore astratto, ma un impegno concreto che coinvolge tutti, giovani e adulti, istituzioni e cittadini. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, a difendere i nostri diritti e a rispettare le leggi, per costruire un futuro migliore per noi e per le generazioni future”.

Venerdì, 3 marzo 2023