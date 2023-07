Ambiente, cultura e enogastronomia: giovani volontari da tutto il mondo a Serramanna

Serramanna – Giovani da tutto il mondo per pulire il fiume, spazi urbani e svolgere altre attività di tipo culturale o enogastronomico, come le visite nel centro storico o presso le aziende agroalimentari: dormiranno, si laveranno e mangeranno nella palestra della scuola e avranno la possibilità di cucinare e mangiare tutti insieme. Sono arrivati ieri i 14 ragazzi che per due settimane saranno ospiti della comunità del Medio Campidano per un campo di volontariato internazionale: arrivano dalla Finlandia, Repubblica Ceca, Belgio, Taiwan, Spagna, Kenya, Messico, Francia e saranno coordinati dell’Associazione Lunaria. Il progetto internazionale presentato dal Comune doveva iniziare durante il Festival Frades che si è svolto, per un cambio di programma, lo scorso fine settimana e ora si concentrerà sul tema ambientale anche con la pulizia del fiume vicino al paese. L’obiettivo del campo di lavoro è creare opportunità di condivisione e scambio culturale tra i volontari e la comunità locale, promuovere la cittadinanza attiva attraverso il lavoro con le organizzazioni giovanili e contribuire a creare un ambiente internazionale. Partecipando a questo campo di lavoro si contribuirà al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile: Comunità sostenibili-SDG11. “Era un obiettivo da perseguire nel nostro programma, quello di ospitare a Serramanna giovani da tutto il mondo così come far partire i nostri ragazzi a conoscerlo il mondo. Lo stiamo realizzando” ha comunicato il sindaco Gabriele Littera.