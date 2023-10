Ambiente, arte e inclusione attorno al surf: a Putzu Idu torna il BlueSurFest

San Vero Milis Tra le onde di Capo Mannu in programma anche i Campionati assoluti, meteo permettendo Una grande festa che si snoderà sul lungomare di Putzu Idu fino alla Marina di Mandriola, tra sport, rispetto per l’ambiente, arte e inclusione. Il ricco calendario del BlueSurFest – Sagra del Surf 2023, in programma nella marina di San Vero Milis, da venerdì 20 ottobre a domenica 22, è stato presentato oggi nella cornice dell’Eolo Beach Sports di Torre Grande. Il villaggio che si prepara a sorgere sul lungomare di Putzu Idu sarà arricchito dalla presenza di numerose associazioni sportive, che proporranno prove gratuite in diverse attività. Nell’area di Mandriola nascerà il Quartiere degli Artisti, dove disegnatori, pittori e scultori, esporranno le proprie opere. La marina di San Vero Milis accoglierà anche i Surf Games, i Campionati assoluti di Surf. “Il Blue Surf Fest – Sagra del Surf e i Campionati assoluti rappresentano l’impegno della Federazione Surfing Sci Nautico Wakeboard verso la realtà di questo straordinario territorio e della sua popolazione, attiva, vivace, propositiva, sportiva”, ha detto il presidente federale Claudio Ponzani, che non ha potuto essere presente alla conferenza stampa ma ha inviato un intervento letto questa mattina. “Dopo quattro anni, questo è un ritorno importante. La gara italiana più rilevante e prestigiosa ritorna nella location che ha inaugurato la prima edizione dei tricolori di surfing, tra le onde magiche del mare di questa splendida isola”, ha aggiunto Ponzani. “Siamo dentro a un progetto europeo per raggiungere insieme gli obiettivi che ci rendono orgogliosi: incrementare la consapevolezza del ruolo dello sport come veicolo per l’inclusione e l’integrazione, ampliare l’accessibilità allo sport da parte di tutti, fornire metodologie per coinvolgere nella pratica sportiva le persone con difficoltà motoria, restare sani grazie allo sport e preservare l’ambiente”. “I FISW Surf Games- i Campionati Assoluti di Surf rappresentano un nuovo grande evento sportivo nel territorio di Oristano, nel Sinis. Dal 15 ottobre al 15 novembre abbiamo finestra temporale per lo svolgimento delle gare: naturalmente ci servono delle condizioni meteorologiche adatte, ma se potessimo combinare le gare alle tre giornate della Sagra del Surf sarebbe bellissimo”, ha detto Sergio Cantagalli, uno degli organizzatori. “L’evento porterà in Sardegna i migliori atleti di diverse specialità del surf e le gare a Capo Mannu potranno essere seguite gratuitamente”. L’importanza del Campionato è stata sottolineata dall’organizzatore Eddi Piana: “Sarà una gara open, dunque aperta a tutti. Ci saranno anche atleti di fama nazionale e internazionale, in quella che sarà una porta verso le prossime Olimpiadi”. “Corriamo il rischio di vedere proprio a Capo Mannu qualcuno che poi troveremo in nazionale”, ha commentato Roberto Pulisci, capo giudice e coordinatore dei FISW Games. Tra gli sportivi anche un atleta locale, il campione di logboard Mattia Maiorca: “Sono stati in Messico e a El Salvador, ma sono contento di poter gareggiare in casa e che il Campionato sia ospitato a Capo Mannu”, ha commentato il surfista.

Cultura del mare, rispetto dell’ambiente con i Ceas di San Vero Milis e Oristano, sport e corretti stili di vita, disabilità e sport: saranno alcuni dei temi delle conversazioni che si alterneranno nella tre giorni sul palco del BlueSurFest – Sagra del Surf 2023. La musica sarà quella di Radio 105, con i dj che animeranno le serate. Il tema portante del BlueSurFest sarà proprio l’inclusività. “Ci avviciniamo ad un’edizione importante, aspettiamo migliaia di persone. Abbiamo pensato ad un evento che possa essere una festa per celebrare il surf ma anche tutto ciò che ruota intorno al mondo del mare, mettendo in luce che l’inclusione è uno dei temi su cui la nostra società deve lavorare”, ha spiegato Vincenzo Ingletto, vice presidente dell’Is Benas Surf Club e tecnico della nazionale di parasurfing. “Gli atleti della nazionale saranno nostri ospiti a Capo Mannu. La disabilità è negli occhi di chi guarda: siamo noi stessi a porre dei limiti dei limiti, ma basta trovare un metodo e lavorare insieme per riuscire in un’impresa. Nel surf il fine è solo prendere un’onda e divertirsi, perciò i ragazzi con disabilità sono un punto di forza, perché fanno capire che non esistono dei limiti”. La Sagra del Surf vuole promuovere la sua anima green con tantissime iniziative di sensibilizzazione. “Supportiamo la manifestazione sin dalla prima edizione. Siamo in campo con il CEAS di San Vero Milis con il quale metteremo in campo delle azioni per la tutela della biodiversità”, ha dichiarato Antonio Ricciu, coordinatore del Ceas Aristanis e Sant’Eru-Capo Mannu, nonché responsabile del programma ecosostenibilità del festival. “Organizzeremo un’escursione per andare alla scoperta del territorio che ci porterà fino a Sa mesa longa, dove procederemo con una pulizia della spiaggia, incieme alle tantissime scolaresche che hanno aderito con grande entusiasmo. Ci saranno inoltre laboratori, un talk sull’economia circolare e l’agenda 2030 e altre attività ecologiche. A queste abbiamo abbinato un’importante azione dimostrativa: io e due atleti partiremo a nuoto dall’Isola di Mal di Ventre fino a raggiungere la riva di Putzu Idu, per un totale di quasi 10 chilometri. La scelta dell’isola non è casuale: questa infatti rappresenta l’area con maggiore concentrazione di plastica, per cui ci legheremo dei rifiuti al salvagente e li porteremo a riva, per mostrare una situazione ancora di emergenza”. La Capitaneria di porto di Oristano curerà la sicurezza delle manifestazioni. “L’impegno è grande, ma saremo attivi e presenti durante le iniziative. Abbiamo emanato delle ordinanze di sicurezza per i partecipanti e i bagnanti, saremo presenti per vigilare e garantire supporto”, ha assicurato il tenente di vascello Giuseppe Edoardo De Matteis.

Un plauso alle iniziative è arrivato anche dai Comuni di Oristano e San Vero Milis. “Sono progetti importanti che vengono estesi a tutta la comunità”, ha dichiarato l’assessora all’Ambiente di Oristano, Maria Bonaria Zedda. “L’educazione ambientale si concilia a temi sociali: tutti dovrebbero portare avanti un piccolo contributo per l’ambiente”. “Ci prepariamo facendo tesoro delle edizioni passate della Sagra del Surf: questa sarà ancora più ricca”, ha aggiunto Daniela Zaru, vicesindaca di San Vero Milis. “Era un sogno, una scommessa quella di realizzare un evento sportivo per tutta la comunità, che valorizzasse le opportunità e l’importanza del Surf per il nostro territorio. Ogni anno si fa rete tra enti e associazioni, perché il territorio è unico: si pulisce da noi per pulire il mondo. Si insegna a un bambino per migliorare il mondo. Non possiamo che essere grati a tutti gli organizzatori come Comune: sono felice e orgogliosa”.

L’evento è stato creato con la collaborazione di diverse associazioni locali. “Ci siamo messi a disposizione per creare questo evento, credendo in questo grande progetto”, ha concluso Luigi Puliga, presidente del Capo Mannu Riders Club. Il programma. Le tre giornate saranno ricche di eventi. “Sarà possibile assistere alle dimostrazioni di tantissimi sport: boxe, arrampicata, skate, yoga, pole dance e tantissimi altri. Avremo inoltre Enrico Spano che si esibirà con la mountain bike. Ci saranno anche spazi dedicati ai bambini: potranno fare svariate attività con l’associazione Mét di Vela San Vero Milis”, ha annunciato l’organizzatore Marco Fenu. Lo sport si coniugherà all’arte. “Una grande novità è il Quartiere artisti. L’arte è un grandissimo mezzo per veicolare il messaggio dell’importanza dell’inclusione. Sarà una vera e propria land art che da Putzu Idu arriverà fino a Mandriola”, ha detto Salvatore Fenu, coordinatore del progetto con la Sinis Sea Art. “Le persone verranno coinvolte nel percorso che arriva fino al murale di Michele Altieri”. “Il tema della mia opera è la diffidenza nei confronti dell’inclusione: ne parliamo tanto, ma viviamo con paura la diversità altrui”, ha commentato Altieri. “Se non abbattiamo la paura del diverso, non c’è salvezza per l’uomo”.

La Sagra del Surf è ormai una tradizione consolidata. “Il surf è diventato un elemento inserito nel tessuto sociale del territorio, questo evento non potrà che esserne la dimostrazione”, ha concluso Alessandro Porcu, un altro degli organizzatori. “Abbiamo studiato un ricco programma disponibile sul sito della Sagra del Surf (qui il link )”. Il programma completo in formato pdf è scaricabile qui . Il festival. Il BlueSurFest – Sagra del Surf 2023 è organizzata dalla FISW Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, il braccio operativo è quello del team della Sagra del Surf in collaborazione con Is Benas Surf School e Capo Mannu Riders Club, con il patrocinio del Comune di San Vero Milis e con la collaborazione del Comune di Oristano. La manifestazione è organizzata con il contributo della Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ ed è realizzata in collaborazione con XMasters. L’organizzazione dei Surf Games – Campionati assoluti di surf, è affidata ad Eolo Beach Sports in collaborazione con FISW, Is Benas Surf School e Capo Mannu Riders Club. Sponsor tecnico e Official Apparel Event Partner è Bear Surfboard, che da oltre quarant’anni incarna i valori del surf più puro, quello dei longboard, in grado di trasformare il mondo e lo spirito del surf in lifestyle.

Il surfista Mattia MaiorcaIl tenente di vascello Giuseppe Edoardo De MatteisL'assessora di Oristano Maria Bonaria Zedda e la vicesindaca di San Vero Milis Daniela ZaruL'artista Michele Altieri

Fonte: Link Oristano