Ambasciatore di Francia a Sassari, giornata di incontri - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 14 FEB - L'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, accompagnato da Fabrice Maiolino, console generale Francese a Roma, da Pauline Le Louargant, prima segretaria dell'ambasciata di Francia in Italia, dal console di Francia a Sassari, Giovanni Pinna Parpaglia, e dal bureau press Muriel Perreti, ha visitato oggi Sassari dove ha incontrato, in diversi appuntamenti, le maggiori autorità locali: la prefetta Paola Dessì, l'amministratore della Provincia, Pietrino Fois, il sindaco Nanni Campus, il rettore dell'Università, Gavino Mariotti.

A Palazzo Sciuto, dove hanno sede la Prefettura e la Provincia, l'ambasciatore ha potuto fare un tour nelle sale del palazzo per ammirare i restauri della Sala Sciuti, della Sala del Re e della stanza rosa, prima di affrontare diversi temi legati alle questioni governative come l'attuazione del Pnrr, il sistema elettorale e la situazione attuale delle Province. "Siamo quasi dispiaciuti di dover lasciare la Sardegna, siamo entusiasti della nostra visita e del forte legame che la Francia ha instaurato con la Sardegna e con l'Italia tutta", ha detto Massett, che prima di fare visita a Sassari ieri era a Cagliari.

A Palazzo Ducale l'ambasciatore di Francia è stato accolto dal sindaco Campus; durante l'incontro è stato più volte sottolineato il ruolo centrale di Sassari nei rapporti tra Italia e Francia, anche per la sua collocazione vicino alla Corsica.

La tappa nel nord Sardegna si è conclusa nella sede centrare dell'Università, dove il rettore ha accompagnato l'ambasciatore in una visita del palazzo storico, illustrando la storia e i protagonisti dei 461 anni di vita dell'ateneo. (ANSA).



