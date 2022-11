Amazon licenzia diecimila dipendenti, tremano i 1.200 assunti in Sardegna

Dopo le polemiche sulla qualità del lavoro dei suoi dipendenti, una nuova bufera si sta per abbattere su Amazon, pronta a licenziare migliaia di dipendenti: secondo alcune indiscrezioni del New York Times, il colosso americano avrebbe in programma un taglio di circa 10mila posti di lavoro, tra ruoli aziendali e tecnologici, a partire da questa settimana. Il suo fondatore Jeff Bezos, intanto, ha annunciato che è pronto a dare in beneficienza la maggior parte del suo patrimonio del valore di 124 miliardi di dollari .