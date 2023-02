“Amate la città e vivetela nel segno della solidarietà, promuovendo il bene comune”

Oristano

La celebrazione per il patrono Sant’Archelao

Oristano ha festeggiato oggi il suo patrono Sant’Archelao. Per l’importante appuntamento l’arcivescovo Roberto Carboni ha voluto concelebrare in Cattedrale la santa messa con l’arcivescovo metropolita di Cagliari e segretario della Cei monsignor Giuseppe Baturi, e insieme ai presbiteri del Vicariato.

Presenti alla funzione religiosa le autorità locali, monsignor Baturi nell’omelia ha spiegato che la festa del patrono di Oristano è un’occasione per suscitare e alimentare il dibattito sul destino della città, non dimenticando la voce della Chiesa.

Citando le parole di Papa Francesco, nel suo documento programmatico, ha ricordato che tutti noi abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. Baturi ha detto che Dio vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia.

“Amate questa città come parte integrante, per così dire, della vostra personalità”, ha detto il religioso. “Voi siete parte integrante della città. È un patrimonio prezioso che voi siete tenuti a tramandare intatto alle generazioni che verranno. La città è una casa comune in cui tutti gli elementi che la compongono sono organicamente collegati. Come l’officina è un elemento organico della città, così lo sono la Cattedrale, la scuola, l’ospedale. Tutto fa parte di questa casa comune”.