Villacidro

Le fiamme partite da inneschi. Danni per 30mila euro

Ha visto bruciare le arnie, impotente, senza poter far nulla per salvare circa due milioni di api uccise dall’incendio doloso appiccato nel terreno di un pastore dove teneva una quarantina di alveari, nelle campagne di Villacidro (Sud Sardegna). Valerio Deidda, apicoltore da 20 anni, da dieci per professione, ha denunciato l’accaduto una settimana fa ai carabinieri, dopo essere accorso nel podere, allertato dal proprietario. Le fiamme sono partite da inneschi piazzati apposta per distruggere gli alveari.

“Quando sono arrivato”, racconta Deidda all’AGI, “stavano ancora bruciando”.

“Noi non ci capacitiamo dell’accaduto, non ci sono giustificazioni per un atto di tale crudeltà, erano anni che non si vedeva una cosa simile anche le forze dell’ordine sono rimaste esterrefatte”, denuncia Terrantiga organizzazione produttori apicoltori sardi, presieduta da Francesco Caboni e di cui Deidda è socio. “Le api sono patrimonio di tutti noi, ucciderle è come uccidere chi ci fa del bene, è inspiegabile. capiamo anche che a volte potrebbero anche disturbare, ma basta fare una segnalazione. Verranno spostate prontamente, non vogliamo dare disturbo a nessuno con il nostro lavoro. Ricordiamo sempre che fare l’apicoltore è un lavoro sociale che da più beneficio all’ambiente del suo reale ritorno economico”.

Il danno supera i 30.000 euro. “Ma più del danno fa male la crudeltà di questa ignobile azione”, afferma Terrantiga. “Come abbiamo fatto per gli apicoltori vittime degli incendi di agosto 2021, ci attiveremo per aiutare Valerio in qualsiasi modo”. (AGI)