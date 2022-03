Altro che fortino militare da valorizzare: “In via Koch un impressionante tappeto di siringhe”

Altro che fortino militare da valorizzare: “In via Koch un impressionante tappeto di siringhe”. Lo denuncia Valerio Piga dei Difensori della natura: “Da anni si parla di “valorizzazione dei fortini militari” ma nei fatti sono solo parole al vento.E’ il caso del fortino militare sulle pendici del Colle di San Michele, a pochi passi dai palazzoni di via koch di Cagliari.Oggi ho fatto un sopralluogo e mi sono trovato per l’ennesima volta davanti ad un tappeto di centinaia di siringhe usate dai tossicodipendenti e tanta sporcizia. Avevo denunciato la situazione circa due anni fa, ma nulla è stato fatto. Mi appello per l’ennesima volta agli organi competenti per far sì che si trovi un accordo per ripulire questo spazio e trasformarlo in un parco fruibile, in primis, dai residenti e da tutta la cittadinanza”, conclude Piga.