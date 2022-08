Il percorso si snoda per 25 Km, con un dislivello di 210 metri adatto a un livello intermedio. L’iniziativa è a cura dell’associazione sportiva Capo Mannu riders con il patrocinio del Comune. La quota di iscrizione è di 20 euro, che comprende una maglietta, un panino e una bibita. È obbligatorio l’uso del casco. Per ulteriori informazioni e per partecipare, si può contattare l’associazione all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Sabato 27 agosto, al lungomare di Putzu Idu – all’altezza dell’ex Lollo beach – andrà in scena dalle 17 la manifestazione sportiva “Capogiro summer 2022”, il ciclo di escursione tra i sentieri di Capo Mannu, con un tour in bici delle quattro torri costiere.

Il romanzo racconta di una moglie, madre e donna autentica. È la storia dell’amore, del dolore e delle traversie della protagonista, immaginata dall’autore verso la fine del XIV secolo, nel centro della Sardegna. Ambientato in un villaggio di pescatori vicino al mare, il romanzo è un racconto in cui le pagine di storia degli anni cruciali del regno della giudicessa Eleonora d’Arborea si uniscono alla fantasia dell’autore.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail