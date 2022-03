Riola Sardo

Chiesto un finanziamento statale per un sistema avanzato di raccolta differenziata



A Riola Sardo si lavora al completamento dell’ecocentro comunale, lungo la Statale 292. “L’80% è fatto, dobbiamo ultimare la platea e altre opere”, ha spiegato il sindaco Lorenzo Pinna. “In seguito vorremmo anche ampliare l’area”. Il cantiere dovrebbe partire nella seconda metà del 2022.

“Per il completamento dell’ecocentro”, spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Davide Demontis, “abbiamo un finanziamento di circa 100mila euro e un altro di 40mila euro. Prima dovremo approvare il bilancio, poi avvieremo le procedure per l’affidamento dei lavori. Già con questi interventi l’impianto potrebbe aprire in via provvisoria. E se non dovessero bastare le risorse disponibili, potremmo impegnare altri fondi dall’avanzo di amministrazione”.

È dei giorni scorsi, intanto, l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto di fornitura e lavori per un intervento di “miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”: in tutto 330mila euro, con un cofinanziamento del Comune di Riola Sardo. Per coprire una parte delle spese, l’amministrazione ha chiesto circa 265mila euro al Ministero della Transizione ecologica ed è ora in attesa di risposte da Roma.

Il progetto permetterà l’installazione di strutture intelligenti informatizzate e la fornitura di un sistema di contabilizzazione delle prese delle varie frazioni prodotte.

Tra gli interventi previsti anche l’ottimizzazione della raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche, dei rifiuti pericolosi e di quei rifiuti che non possono essere ritirati con il servizio porta a porta.

Martedì, 22 marzo 2022

