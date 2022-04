Cabras

Operazione dei subacquei della Guardia costiera di Cagliari in collaborazione con i militari della Capitaneria di Oristano

Si trovavano in mare, poco distanti da Tharros, in un’area di grande pregio storico e archeologico, oltre che naturalistico: 76 nasse sono state sequestrate questa mattinata all’interno della zona “C” di riserva parziale dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Maldiventre”. A scoprirle il 4° Nucleo operatori subacquei delle Guardia Costiera di Cagliari, in collaborazione con il personale militare della Capitaneria di Porto di Oristano, impiegato a bordo della motovedetta CP 893.

I sommozzatori della Guardia Costiera, impegnati in attività di controllo ambientale disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nell’ambito dell’apposita convenzione stipulata con il Ministero della Transizione Ecologica, hanno individuato le nasse cilindriche con armatura in ferro e plastica in un fondale compreso tra i 3 e i 5 metri di profondità.

Una volta trasportate a bordo della motovedetta, i militari hanno rinvenuto al loro interno un’ingente quantità di pescato, tra cui gronghi, polpi e murene, ma anche pesci di piccola taglia. Il pescato era ancora in vita ed è stato rimesso in mare.

Agli uomini della Capitaneria, coordinati dal comandante Matteo Gragnani, e impegnati quotidianamente nelle attività di controllo e sorveglianza dell’Area marina protetta della Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, spetta ora il difficile compito di individuare i responsabili dell’attività illegale, costituente reato, severamente proibita dalle norme nazionali in materia di aree marine protette.

Con una nota la Guardia Costiera ha comunicato di fare grande affidamento anche sul senso civico dei cittadini, invitandoli a “segnalare prontamente situazioni illecite che possano arrecare danno all’ecosistema marino, in un’area di assoluto pregio”.

Solo dieci giorni fa, nelle vicinanze, erano stati gli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Oristano a sequestrare sessanta nasse.

Giovedì, 14 aprile 2022