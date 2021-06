Altre 11 telecamere per completare la rete di videosorveglianza a Bosa

Le nuove telecamere “Bullet” arriveranno già nelle prossime settimane in piazza Santa Giusta, all’ingresso della strada statale 12bis, sul Ponte Vecchio, a Sas Covas, al muraglione Caduti di Cefalonia, in viale Mediterraneo e in piazza delle Capitanerie. L’apparecchio che legge le targhe verrà invece installato in via Canonico Nino.

Con il primo intervento, il cui progetto da 100.000 euro era stato approvato in Giunta a gennaio 2020, era stato realizzato il centro di controllo presso il Comando della polizia municipale ed erano state posizionate 23 telecamere “Bullet” e altre tre in grado di leggere le targhe. I dispositivi erano stati installati nei mesi scorsi presso le scuole, il cimitero, la casa di riposo, gli uffici dell’Assl, il teatro e altri edifici di interesse pubblico.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a