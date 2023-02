Altre 11 stelle e una bellissima “remada” per congedare la ritrovata Sartiglia di Oristano

Oristano

Anche oggi un minuto di silenzio in ricordo della piccola Chiara

Undici stelle infilzate nella Sartiglia del Gremio dei falegnami che si è corsa questo pomeriggio e che ha chiuso l’edizione 2023 della giostra equestre di Oristano, tornata dopo due anni di pausa per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus. Sfortunato su componidori Giampaolo Mugheddu. Domenica era riuscito a infilzare la stella, ma oggi no. Si è riscattato in chiusura con una bellissima remada.

È stato suo fratello, su segundu, Gianluca Mugheddu, ad infilzare oggi la prima stella .

Poi in via Duomo ben 13 discese andate a vuoto. E’ stato il cavaliere Daniele Ferrari a riportare la gioia con la seconda stella della giornata. Dopo di lui Alessio Garau, Raimondo Carta e Cristian Sarais,