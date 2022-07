Alte temperature, la Protezione civile proroga l’allerta meteo

Cagliari Nuovo avviso valido anche per la giornata di domani È stata prorogata l’allerta meteo per alte temperature, diramata nei giorni scorsi dalla Protezione civile regionale. Un nuovo avviso emesso dal Centro funzionale è valido dalle 18 di oggi alla stessa ora di domani, martedì 5 giugno. “Sulla Sardegna”, si legge, “si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 34°c, oltre i 37°c sulle vallate interne, e localmente oltre i 40°c sul settore Meridionale dell’Isola, specialmente sull’area Metropolitana di Cagliari”. La direzione generale della Protezione civile regionale consiglia di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta. Lunedì, 4 luglio 2022

