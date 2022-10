guarda tutte le foto

Esercitazione Vigili del Fuoco – Lago Omodeo

Le operazioni dell’esercitzione. I funzionari, oltre al coordinamento e supporto delle squadre in campo, hanno verificato nell’ambito della simulazione la stabilità strutturale delle abitazioni lesionate, per poter far rientrare le persone nelle proprie case.

Le operazioni di soccorso hanno visto impegnate le varie componenti specializzate dei vigili del fuoco nella ricerca di persona in ambiente alluvionale, nel paese di Santa Chiara, area concessa per l’addestramento dall’ENEL, nei pressi della diga vecchia.

La Squadra SAF ha soccorso una persona rimasta bloccata nella diga realizzando un trasporto in zona sicura con la realizzazione di una teleferica tra la diga ed il viadotto sulla SP11 .

Gli USAR (Urban Search And Rescue) hanno provveduto alla messa in sicurezza di un edificio danneggiato dall’onda di piena, provvedendo al soccorso di una persona rimasta incastrata dalle macerie.

I GOS (Gruppo Operativo Speciale) con ruspe ed escavatori, hanno lavorato per liberare strade invase dai detriti, mettere in sicurezza edifici pericolanti e liberare il corso dei fiumi per il ripristino della viabilità primaria per i mezzi di soccorso.

Gli specialisti dei Nuclei Sommozzatori di Cagliari e Sassari sono stati impegnati nelle acque del lago per la ricerca strumentale e recupero di tre persone trascinate, con la propria auto, sul fondo dell’Omodeo.

Il Reparto Volo Sardegna con il Drago VF144 ha sorvolato le zone alluvionate sia per il soccorso delle persone, sia per individuare le priorità degli interventi nonché il trasporto degli specialisti sullo scenario.

Il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) è stato impegnato nella messa in sicurezza di una cisterna di GPL sradicata dalla forza dell’acqua; inoltre hanno effettuato ricerca recupero di materiale radioattivo disperso da un furgone trasportante radio farmaci, coinvolto dall’onda di piena. Tutti i target sono stati portati a termine con ottimi risultati.

Venerdì, 14 ottobre 2022