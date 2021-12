Dal P.C.A. è stato possibile far dialogare i coordinatori delle diverse forze in campo direttamente con il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) riunito in Prefettura, attraverso l’utilizzo di una piattaforma per videoconferenze.

Per l’esercitazione ed al fine di consentire a tutte le diverse forze in campo di poter svolgere le proprie attività esercitative istituzionali, tutti gli operatori statali, regionali e comunali hanno avuto assegnati compiti pre-determinati.

Un’esercitazione per affrontare una grave emergenza alluvionale e in incidente alla Saras. Oggi si è svolta nei territori di Capoterra e Sarroch, l’esercitazione “Bentu Estu 2021”, con il coordinamento della Prefettura di Cagliari e la partecipazione del Comando Militare Esercito Sardegna, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Servizio di Soccorso Sanitario 118 di Areus, la Croce Rossa Militare ed i Comuni di Capoterra e Sarroch.

