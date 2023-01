Alluvione 2020 Bitti, piano da 89mln per messa in sicurezza - Sardegna

(ANSA) - BITTI, 21 GEN - Un progetto, dal costo di circa 89,7milioni di euro dei circa 110,2 necessari per la messa in sicurezza di Bitti, dopo l'alluvione del novembre 2020. Il piano Piano di mitigazione del rischio idrogeologico, presentato con uno studio durante un'assemblea pubblica convocata dall'amministrazione comunale nei locali del cinema Ariston, prevede una serie di azioni che nello specifico intervengono nelle cosiddette "Opere invarianti", da realizzare cioè seguendo una serie di condizionamenti urbanistici e morfologici presenti nel centro abitato e nell'immediata periferia. Gli interventi di nuova ingegneria idraulica saranno da effettuare soprattutto nei diversi canali tombati e lungo il corso dei torrenti Cuccureddu, Rio Giordano e Rio Podda. I fondi, su cui oggi la Regione Sardegna ha già in disponibilità poco più di 31milioni di euro, serviranno anche per le delocalizzazioni che si dovranno effettuare per una buona realizzazione dei lavori. Queste opere invarianti avranno un iter autorizzativo molto più snello e rapido perché escluse dalle valutazioni di impatto ambientale, già affrontate in precedenza. Fuori da questi interventi rimangono le macro-opere, esterne al paese e da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, a monte del Cuccureddu e del Rio Giordano: nel primo è prevista la realizzazione di una galleria idraulica capace di spostare fuori dall'abitato buona parte delle acque in caduta, mentre per il secondo le azioni di mitigazione del rischio prevedono la costruzione di una serie di vasche di laminazione capaci di rallentare la velocità della eventuale piena.

"Quella di oggi è certamente una giornata storica per la messa in sicurezza di Bitti. L'avvio di un conto alla rovescia determinante per la realizzazione di opere importanti per il futuro della nostra comunità - ha dettpo il sindaco Giuseppe Ciccolini - Dal 2013 è stato fatto un lavoro enorme. Prova ne è che ora arriviamo alla definizione di questo piano, figlio di un iter molto articolato che ha richiesto anni per il reperimento dei fondi, giunti solo nel 2016, e poi per le fasi di progettazione, rimodulate per forza a causa della seconda alluvione del novembre 2020. Bitti infatti è stato uno dei pochissimi comuni di tutta Italia che nel giro di sette anni ha avuto due alluvioni così imponenti".

Ciccolini ha manifestato quindi, anche a nome della sua amministrazione, "un cauto ottimismo", assicurando "attenzione e vigilanza affinché i tempi di progettazione e realizzazione delle opere siano rispettati, nella piena consapevolezza che tali lavori sono complessi e necessitano di una maturità di gestione fuori dall'ordinario". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna