All’ospedale di Oristano mancano gli anestesisti: a rischio gli interventi in sala operatoria

Quella delle ferie accumulate e non godute dagli anestesisti, in particolare, secondo il sindacato si configura come una illegittima e grave inadempienza dell’amministrazione, in contrasto con le norme che fissano, per tutti i datori di lavoro, l’obbligo di far fruire i riposi maturati dai dipendenti. Inoltre, se da un lato priva gli anestesisti dei giorni di riposo previsti dal contratto, dall’altro rappresenta un grave pregiudizio alla continuità del servizio: se tutti gli anestesisti decidessero finalmente di fruire delle ferie maturate, si fermerebbero infatti le attività di loro competenza, quelle chirurgiche innanzitutto. Con l’ulteriore ridimensionamento dell’attività dell’Anestesia e della Chirurgia del San Martino, che ormai pare inarrestabile: da 5 sedute operatorie al giorno, già a gennaio di tre anni fa le sedute giornaliere erano scese a 3 o 4 e gli anestesisti ridotti a 18 più il primario, 5 in più degli attuali.

Già in questi giorni gli anestesisti del San Martino stanno riducendo le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro, con la conseguente dilatazione dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici, come quelli per frattura al femore, arrivati anche a 17 giorni. Prestazioni che ora rischiano di venire annullate del tutto.

Nuovo allarme per l’ospedale San Martino di Oristano. Stavolta lo lanciano gli anestesisti: “Si corre il rischio concreto della chiusura delle sale operatorie”, avverte Giuseppe Obinu, segretario aziendale dell’Aaroi – Emac, il sindacato dei medici anestesisti. I 13 anestesisti rimasti nel presidio, dopo la fuga di molti dei loro colleghi, infatti, potrebbero presto rifiutare di lavorare oltre l’orario di servizio, come ormai fanno da qualche anno e ciò per quelle che considerano gravi inadempienze da parte dell’Asl. Solo la loro disponibilità a coprire turni o ore di lavoro di molto superiori a quelle fissate dal contratto assicura attualmente 2 sedute operatorie al giorno, dal lunedì al venerdì, per un totale di 10 sedute alla settimana riservate agli interventi programmati, oltre gli interventi d’urgenza, a fronte delle 30 sedute operatorie garantite sino a 4 anni fa.

Ma la carenza di anestesisti non mette a repentaglio solo la chirurgia del San Martino e gli interventi programmati dai reparti di Ortopedia, Urologia, Ginecologia, Ostetricia, ed Endoscopia dell’ospedale.

In pericolo è anche la seduta operatoria settimanale in day surgery dell’ospedale Delogu di Ghilarza. Le sedute dovrebbero essere due, secondo quanto annunciato dal direttore generale Angelo Serusi nello scorso mese di ottobre. Di fatto quella del day surgery urologico è stata cancellata dopo appena qualche settimana, ed è rimasta solo quella chirurgica. Ma anche quella che il direttore ha spesso indicato come una delle sue più importanti realizzazioni ora rischia di subire una sospensione, dopo l’annullamento di alcune sedute già nelle scorse settimane, proprio per l’indisponibilità dell’anestesista, necessario durante l’intervento ma anche per la valutazione anestesiologica che lo deve precedere.

Situazione meno grave all’ospedale Delogu di Bosa dove in organico c’è un anestesista, che copre solo il turno del mattino e che, oltre agli interventi chirurgici in day surgery, assicura anche l’ambulatorio della terapia del dolore e l’assistenza agli accertamenti radiografici con contrasto.

Infruttuosi si sono rivelati finora tutti i tentativi di reperire anestesisti disposti a lavorare a Oristano. In seguito a un’apposita convenzione, a sostegno del San Martino dovrebbero arrivare tutte le settimane due anestesisti dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Ma si tratta di un apporto su cui non si può contare sempre, perché subordinato alla disponibilità dei professionisti, impegnati innanzitutto a Nuoro. Poco utile sembra essersi rivelata anche la decisone, assunta l’anno scorso, di arruolare con un contratto di libera professione e con un compenso di 80 euro all’ora, un anestesista già dipendente dell’Asl di Nuoro, ora in pensione, ma già impegnato assiduamente in una clinica privata e quindi spesso indisponibile per la Asl di Oristano. Nè al momento è atteso l’arrivo di nuovi anestesisti. La selezione per l’assunzione per un periodo di tre anni, riservata alla Asl di Oristano, i cui termini sono scaduti il 6 febbraio scorso, ha visto solo tre partecipanti che hanno però rinunciato all’incarico, forse perchè sicuri di poter andare a lavorare a Cagliari o Sassari, magari con un contratto a tempo indeterminato. Altri due avvisi pubblicati nei mesi scorsi per reperire anestesisti in libera professione non hanno dato i risultati sperati.

Ora non resta che sperare in qualche risposta all’ennesimo avviso pubblicato due giorni fa e in scadenza il 12 marzo, per una nuova ricerca di anestesisti da impegnare negli ospedali della ASL 5 con contratto di libera professione. Si offrono 80 euro all’ora ai medici specializzati, anche in pensione, e 60 agli specializzandi dell’ultimo o penultimo anno di specializzazione, a fronte di un impegno richiesto di 38 ore alla settimana. Obiettivo: “Garantire l’attività operatoria su tre/quattro sale operatorie 5 giorni la settimana con notevole incremento dei volumi di attività e una risposta consona alle potenzialità del nostro Presidio Ospedaliero alla popolazione della Provincia.” Incrociamo le dita.

Sabato, 4 marzo 2023