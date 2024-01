Ghilarza

Annuncio della Asl di Oristano

Tre professionisti hanno preso servizio nell’ospedale di comunità di Ghilarza: i pazienti possono contare sulla presenza di un cardiologo, un geriatra e un fisioterapista a tempo pieno. Lo ha annunciato la Asl 5.

Nella struttura sanitaria del Guilcer da alcuni giorni lavora il fisioterapista, che consente la piena operatività del servizio di riabilitazione nell’ospedale di comunità di Ghilarza. Inoltre è arrivato anche un cardiologo, disponibile per due ore alla settimana, sempre per i degenti dello stesso ospedale.

“L’arrivo di questi due professionisti rappresenta l’ultimo importante tassello nell’attivazione dell’ospedale di comunità di Ghilarza, che lo porta così ad essere completo nelle sue funzioni e nella sua operatività. Viene così abbracciato tutto l’arco delle patologie di pertinenza del presidio”, ha spiegato la Asl. “Nello stesso ospedale di comunità ha anche preso servizio una specialista geriatra arrivata in mobilità da Nuoro, che sarà anche a disposizione del distretto sanitario di Ghilarza-Bosa”

Primo in tutta l’Isola, l’ospedale di comunità di Ghilarza è stato inaugurato nel febbraio del 2023. “Queste azioni consentono non solo di trattare i degenti dal punto di vista farmacologico, clinico e del caregiver, ma anche dal punto di vista riabilitativo. A questo proposito è importante affermare che l’ospedale di comunità di Ghilarza è l’unico, al momento, in Sardegna, a garantire un’assistenza socio-sanitaria completa per i pazienti ricoverati”, ha concluso la direzione della Asl 5.

Massima soddisfazione è stata espressa anche dal responsabile clinico del presidio, il dottor Lorenzo Fiorin.

Sabato, 20 gennaio 2024