All’Oasi felina di Su Pallosu il premio premio Traveller’s choice di Tripadvisor

San Vero Milis

I 30 gatti gestiti da Andrea Atzori sono la quarta attività suggerita in provincia di Oristano

Ancora un riconoscimento per l’Oasi Felina e i 30 gatti di Su Pallosu, che hanno ricevuto il Premio Traveller’Choice di Tripadvisor.

A darne notizia il gattaro responsabile Andrea Atzori: “E’ arrivato il 20 giugno 2023, attraverso la pubblicazione ufficiale del logo nella nostra pagina sul mega portale di viaggi tripadvisor.it/Attraction_Review”.

Il premio è attribuito agli alloggi, alle attrazioni e alle attività ricettive che ottengono recensioni molto positive dai viaggiatori in modo costante e si classificano nel 10% delle migliori strutture su Tripadvisor.

“Dopo 4 certificati d’eccellenza turistica ottenuti negli anni passati, ancora una conferma attraverso un enorme riconoscimento che arriva direttamente dai nostri visitatori attraverso le loro entusiaste recensioni sul portale di viaggi più importante al mondo”, commenta Atzori, che ricorda come l’Oasi sia una “fonte di crescita per l’economia del territorio”.

“Chi viene a visitare i gatti di Su Pallosu, alloggia, si ristora nelle strutture ed esercizi di questo territorio”, spiega. “Siamo la prova concreta che anche i Gatti possono contribuire a far crescere indotto e la nostra economia locale. Il turismo funziona oggi solo se propone un’offerta diversificata e originale”.

I gatti di Su Pallosu hanno anche scalato la classifica delle attività da fare suggerite nel portale: attualmente sono la quinta attrattiva (quarti, se si esclude Barumini incluso erroneamente tra i “Best Things to Do in Province of Oristano in June”.

Mercoledì, 21 giugno 2023