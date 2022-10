Ad aprire l’assemblea sarà Nicola Mette, delegato provinciale di Giovani Impresa Oristano, che poi cedere la parola al segretario nazionale Stefano Leporati, che introdurrà vari temi d’attualità. Seguiranno poi il direttore nazionale di Campagna Amica, Carmelo Troccoli, che illustrerà un quadro sulla multifunzionalità in agricoltura, e il responsabile del CAA Coldiretti Sardegna Giovanni Sechi, sul tema della Politica agricola comune (PAC) in Sardegna.

In un momento di forte incertezza, i partecipanti si confronteranno per analizzare i problemi e individuare prospettive e opportunità dei settori agricolo e zootecnico.

Fonte: Link Oristano

