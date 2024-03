Tramatza

Sala piena per discutere le prossime mosse nella vertenza



Non si ferma la protesta del mondo delle campagne. Dopo i presidi nei porti e una manifestazione di Roma, che ha permesso di aprire un tavolo di trattativa con il Governo, oggi oltre 200 tra allevatori e agricoltori da tutta la Sardegna si sono riuniti a Tramatza.

Lo scopo dell’assemblea era quello di fare il punto sulla situazione e rilanciare subito un accordo con il Governo sulle criticità denunciate.

“Sono 12 i punti messi in discussione a Roma”, ha spiegato Roberto Congia di Sanluri, uno dei portavoce degli allevatori, “parliamo innanzi tutto di costi di produzione, Pac, sovranità alimentare e pratiche commercaili sleali. Vogliamo immediate risposte almeno su questi punti principali. Ma sollecitiamo anche maggiori controlli, più serietà e rispetto per il mondo agricolo”.

“Per questo proseguiremo con le nostre proteste”, ha concluso Congia. “Insieme alle delegazioni di altre regioni, mercoledì saremo di nuovo a Roma per un’altra e grande manifestazione. Chiederemo che vengano accolti almeno i punti principali delle nostre richieste. Per la vertenza in Sardegna invece dovremo ancora aspettare che si insedi il nuovo Consiglio regionale”.

Da