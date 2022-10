Allevatore precipita da tetto capannone, è in fin di vita - Sardegna

(ANSA) - BONNANARO, 24 OTT - Un allevatore di 63anni, di Bonnanaro, è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, nella sua azienda agricola, in località Badde Aldosa, nella campagne del paese.

L'uomo era salito sul tetto per compiere dei lavori di manutenzione ma la struttura avrebbe ceduto facendolo da un'altezza di 5 metri. Soccorso dal 118, è stato trasportato a Sassari con l'elisoccorso. Ha un trauma cranico e diverse fratture su tutto il corpo ed è ricoverato in coma farmacologico. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna