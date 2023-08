Allevatore incornato da un caprone: trasportato all’ospedale con l’elisoccorso

Cronaca L'uomo, di 80, anni, è stato ferito alla schiena e ai glutei

Un allevatore di 80 anni è stato incornato da un caprone.

Da quanto si è appreso Giuseppe Lai, che in passato aveva fatto il ferraiolo, si trovava in una azienda per accudire alcuni animali, quando è stato assalito dal caprone.

È accaduto sabato sera in località San Martino, nelle campagne di Arzana.

L’animale ha caricato l’uomo e lo ha incornato in più parti del corpo: nella schiena e nei glutei.

Il malcapitato è stato soccorso dagli operatori 118: vista la gravità delle lesioni è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con un elicottero dell’Areus.

Lai fortunatamente non corre pericolo di vita.

